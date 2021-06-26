Экс-фигуристка Слуцкая раскритиковала концерт для выпускников в Петербурге

Экс-фигуристка Ирина Слуцкая высказалась о концерте для выпускников «Алые паруса», который прошел в Санкт-Петербурге.

«А что, Питер — какой-то особенный город без ковида? Вы это видели? Пока у нас вводят QR-коды на посещение чего угодно, призывают вакцинироваться, отменяют все массовые мероприятия, включая выпускные, в Санкт-Петербурге проводятся «Алые паруса», — написала Слуцкая в Instagram.

Праздник начался с театрализованного пролога на Дворцовой площади и продолжился шоу-концертом. Для выпускников выступили Cream Soda, Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев. Хедлайнером выступила Светлана Лобода.

В этом году организаторы показали зрителям реконструкцию Ледового побоища. Часть представления запланирована для проведения на крыше Эрмитажа.

Ранее Ягудин подверг жесткой критике проведение концерта для выпускников в Петербурге.