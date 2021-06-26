Аршавин заявил, что датчанин Дольберг мог перейти в «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался об игре футболиста сборной Дании Каспера Дольберга после победы его сборной над Уэльсом (4:0).

«Перед чемпионатом Европы нам предлагали его в «Зенит». Но после этих двух голов цена на него увеличилась. Он сейчас в «Ницце», а там не так хорошо все складывается, поэтому он на рынке. Это качественный нападающий. Он может с помощью сборной Дании и голов найти себе место под солнцем. Под петербургским? Может быть», – передает слова Аршавина »Матч ТВ».

Напомним, сборная Дании уверенно переиграла команду Уэльса в матче 1/8 финала Евро-2020. В этом матче дважды забил Каспер Дольберг, а также отличились Брэйтуэйт и Мехле. В четвертьфинале датчане встретятся с победителем пары Нидерланды-Чехия.

Дания вышла в плей-офф со второго места группы B, набрав три очка.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от игры Дания - Уэльс (4:0).