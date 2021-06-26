Хоккеист Орлов принял участие в матче со слабовидящими спортсменами

Защитник клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Дмитрий Орлов принял участие в благотворительном матче. Об этом сообщает пресс-служба Детской следж-хоккейной лиги.

В СК «Арктика» хоккеист сыграл в хоккей вместе со слабовидящими спортсменами. Игроки поделились на команды КХЛ и НХЛ, которые состояли из таких игроков, как Михаил Фисенко, Андрей Педан, Никита Пивцакин, Егор Чинахов и Герман Шапорев. Матч проходил по правилам хоккея для незрячих. Организаторы наклеили на визоры игроков НХЛ и КХЛ полиэтиленовый скотч, тем самым снизив видимость спортсменов, чтобы те сыграли по правилам хоккея для незрячих.

После матча игроки оставили свои автографы на свитере сборной России и бейсболках. Вся продукция будет выставлена на благотворительный аукцион.

«Впервые у меня такой опыт, когда тебе закрыли визор. В такой стрессовой ситуации мозг начинает по-другому работать. Детишки большие молодцы, стараются, получают удовольствие от игры. Такой позитивный мини-турнир получился, обе стороны, уверен, получили хороший опыт и радость от общения», — сказал Орлов.

Ранее Дмитрий Орлов высказался о поражении сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира против Канады.