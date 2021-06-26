Российский теннисист Медведев стал победителем турнира на Мальорке

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл титул турнира на Мальорке, одолев в финале американца Сэма Куэрри - 6:4, 6:2. Этот титул стал для Медведева вторым в сезоне и 11-м в карьере. Даниил впервые выиграл турнир на травяном покрытии. Главными достижениями Медведева на траве были полуфиналы соревнований в Истбурне в 2017 году и Лондоне в 2019-м.

Встреча продолжалась один час и три минуты. Россиянин сделал 10 эйсов и три раза из четырех реализовал брейк-пойнт. На счету Сэма Куэрри --11 эйсов и пять двойных ошибок.

Напомним, что в своем полуфинале россиянин Медведев одолел испанского теннисиста Пабло Карреньо-Буста со счетом 3:6, 6:3, 6:2. Сэм Куэрри вышел в финал благодаря победе над Адрианом Маннарино в 1/2 финала со счетом 6:4, 6:3.

Отметим, что призовой фонд турнира Mallorca Championships составляет 720 тысяч евро.

Этот титул стал для Медведева вторым в сезоне и 11-м в карьере.

Ранее стало известно, что россиянин Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP.

Теннис. ATP. Финал.

Даниил Медведев (Россия) — Сэм Куэрри (США) — 6:4, 6:2.