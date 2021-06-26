Тренер заявил, что российский футбол должен развиваться на уровне государства

Известный российский специалист, экс-тренер «Краснодара» и «Анжи» Сергей Ташуев поделился мнением о выступлении российской сборной на чемпионате Европы — 2020.

«Если брать конкретно Евро-2020, то, возможно, Станислав Саламович Черчесов, мой товарищ, в чем-то ошибся. Но первично то, что мы два года подряд проваливаем еврокубки – клубные турниры. Ведь именно там дается направление развитию футбола, а институт сборных – это патриотизм, болельщики», цитирует Ташуева «Спорт уик-энд».

Специалист считает, что руководству нужно оглянуться на неудовлетворительные результаты молодежной сборной, которая также на Евро проиграла Дании, не сумев пробиться в плей-офф.

«Сегодня все должны взяться за ум, развивать науку, создать, наконец, нормальный большой футбольный центр лицензирования с полями для сборных команд. Надо делать что-то серьезное на уровне государства. А то, что призывают сменить Черчесова, – разве это глобально что-то изменит?» – сказал Ташуев.

Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о правильности продолжения работы в сборной России Станислава Черчесова после неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020.