УЕФА показал самые смешные моменты Евро-2020

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала в Twitter видео с самыми смешными моментами Евро-2020.

Напомним, что сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в своей группе. Россияне проиграли две игры из трех и забили два мяча, пропустив при этом семь. В стартовой игре против бельгийцев подопечные Станислава Черчесова уступили со счетом 0:3. Во второй игре россиянам удалось обыграть финнов (1:0). В заключительном групповом матче сборная России в Копенгагене потерпела поражение от датчан (1:4).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось о том, что на матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия назначена российская бригада судей.