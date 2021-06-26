Ягудин подверг жесткой критике проведение концерта для выпускников в Петербурге

Российский фигурист Алексей Ягудин высказался о концерте для выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

«Интересно, а все эти люди с тестами или вакцинированные? Что происходит??? Хотя, все нормально, дистанцию в 1,5 м соблюдают. Россию умом не понять», — написал Ягудин в Instagram.

Праздник начался с театрализованного пролога на Дворцовой площади и продолжился шоу-концертом. Для выпускников выступили Cream Soda, Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев. Хедлайнером выступила Светлана Лобода.

В этом году организаторы показали зрителям реконструкцию Ледового побоища. Часть представления запланирована для проведения на крыше Эрмитажа.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал влияние матчей чемпионата Европы — 2020 на эпидемиологическую ситуацию в Северной столице.