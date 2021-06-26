Ягудин подверг жесткой критике проведение концерта для выпускников в Петербурге

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Часть представления во время фейерверка на празднике выпускников «Алые паруса» в... Часть представления во время фейерверка на празднике выпускников «Алые паруса» в...
Часть представления во время фейерверка на празднике выпускников «Алые паруса» в...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российский фигурист Алексей Ягудин высказался о концерте для выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

«Интересно, а все эти люди с тестами или вакцинированные? Что происходит??? Хотя, все нормально, дистанцию в 1,5 м соблюдают. Россию умом не понять», — написал Ягудин в Instagram.

Праздник начался с театрализованного пролога на Дворцовой площади и продолжился шоу-концертом. Для выпускников выступили Cream Soda, Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев. Хедлайнером выступила Светлана Лобода.

В этом году организаторы показали зрителям реконструкцию Ледового побоища. Часть представления запланирована для проведения на крыше Эрмитажа.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал влияние матчей чемпионата Европы — 2020 на эпидемиологическую ситуацию в Северной столице.