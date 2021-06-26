Кувейтский футболист установил мировой рекорд по числу игр за сборную

Игрок сборной Кувейта по футболу Бадер аль-Мутава стал рекордсменом мира по матчам за национальную команду.

Игра со сборной Бахрейна в рамках отборочного турнира Арабского кубка стала для него 185-й в футболке сборной Кувейта.

Таким образом, он побил рекорд Ахмеда Хасана из Египта (184).

Достижение Бадера аль-Мутава могут побить Серхио Рамос (180) и Криштиану Роналду (179).

В отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года Мутава провел восемь матчей, забив три мяча.

Во втором раунде отбора сборная Кувейта заняла в группе В второе место и не смогла выйти финальный этап отбора.

Ранее бывший нападающий национальной команды Ирана Али Даеи поздравил португальца Криштиану Роналду, который повторил его мировой рекорд по забитым мячам за сборную. В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 против сборной Франции Роналду оформил дубль и довел общее количество забитых мячей за национальную команду до 109. Для этого ему понадобилось 178 матчей.