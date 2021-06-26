Российский боец Молдавский победил Джонсона и стал временным чемпионом Bellator

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российский боец смешанного стиля (MMA) Валентин Молдавский Российский боец смешанного стиля (MMA) Валентин Молдавский
Российский боец смешанного стиля (MMA) Валентин Молдавский
РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Валентин Молдавский одержал победу над представителем США Тимоти Джонсоном и стал временным чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

Бой стал главным событием турнира Bellator 261, который прошел в ночь на 26 июня в американском Анкасвиле. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей со счетом 50:45 и 49:46.

В профессиональной карьере Молдавский принял участие в 12 поединках, в которых одержал 11 побед. Для Джонсона это поражение стало седьмым при 14 победах.

В со-главном бою турнира Bellator 261 встретились американка Лиз Кармуш и японка Тана Ватанабэ. Победу техническим нокаутом одержала представительница США.

Ранее сообщалось, что бразильянка Крис Сайборг победила представительницу США Лесли Смит на турнире по смешанным единоборствам (MMA) Bellator 259, который прошел в американском Анкасвилле.

Действующая чемпионка промоушена одержала победу техническим нокаутом за девять секунд до конца заключительного пятого раунда и защитила титул чемпионки в полулегком весе.