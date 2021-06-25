Медведев узнал своего соперника по финалу турнира на Мальорке

Российский теннисист Даниил Медведев узнал соперника, с которым встретится в финале турнира на Мальорке. Им стал американец Сэм Куэрри, который одержал победу над Адрианом Маннарино в полуфинале со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась один час десять минут.

Напомним, что в своем полуфинале россиянин Медведев одолел испанского теннисиста Пабло Карреньо-Буста со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

Даниил Медведев участвует в турнире, являясь первой ракеткой соревнований на Мальорке. Кроме того, российский теннисист занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Американец Куэрри, занимает 60-ю строчку в рейтинге ATP.

Главными достижениями Медведева на траве были полуфиналы соревнований в Истбурне в 2017 году и Лондоне в 2019-м.

Соревнования на Мальорке (Испания) начались 20 июня. Финальная встреча состоится 26 июня.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг.

Теннис. ATP. 1/2 финала.

Сэм Куэрри (США) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:4, 6:3.