Гладилин: если «Спартаком» что-то нарушалось, то пусть этим занимаются следственные органы

Известный футболист и тренер, экс-наставник молодежной сборной России Валерий Гладилин прокомментировал информацию о том, что московский «Спартак» при тренере Каррере потратил €25 млн на комиссию сторонним лицам.

«Ну, я не знаю, это бухгалтерия там есть. Все же официально проходит, так что здесь я не могу комментировать, не владея всей ситуацией. Там серьезные финансисты сидят. Эти вопросы надо задавать клубу, это их финансы. Это клуб решает – у них своя система, свой бюджет. При Каррере они чемпионами стали. Я не могу это комментировать чисто с экономической точки зрения – целесообразно или нецелесообразно. Если это было законно, ничего не нарушалось, значит, здесь нет вопросов. Если что-то нарушалось, если так нельзя делать, то пусть этим занимаются следственные органы, если там, к примеру, налоги не были уплачены с этой суммы. А обсуждать этот вопрос – клуб такую работу экономическую ведет, у него бюджет, и из него делают тот вариант, который интересен. Я не могу осуждать клуб», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Отмечается, что на трансферы, инициированные селекцией, красно-белые потратили €59,2 млн. На втором месте по этому показателю идет бывший тренер москвичей Массимо Каррера — €35,4 млн, €25,6 млн из которых пришлись на сторонние выплаты и комиссии.

Ранее Валерий Гладилин гневно воспринял инициативу депутата ГД Дмитрия Свищева организовать товарищеский матч сборных России и Украины для решения противоречий между государствами.