Василий Березуцкий сравнил Слуцкого и Черчесова

Экс-футболист московского ЦСКА Василий Березуцкий сравнил бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого и Станислава Черчесова, который сейчас возглавляет национальную команду.

«Черчесов первым делом попытался отстранить от сборной тех людей, которые могут негативно влиять на атмосферу внутри. А Слуцкий этого не сделал. Наверное, все-таки по неопытности не сделал, да. Ты не можешь быстро разобраться в человеке. Ты должен пройти с ним определенный путь», — сказал Березуцкий на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Слуцкий возглавлял сборную России с 2015 по 2016 год. Под его руководством россияне не смогли выйти из группы на Евро-2016.

По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее ветеран ЦСКА Валерий Масалитин назвал основную причину неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020.