Заслуженный тренер России считает, что Черчесов сам может попросить об отставке

Заслуженный тренер России и Украины Вячеслав Грозный поделился мнением о том, стоит ли увольнять Станислава Черчесова с поста главного тренера после провального выступления национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Сейчас ему лучше не читать прессу, где 99% экспертов склоняются к необходимости его ухода. Но решать будет РФС на основании отчета о проделанной работе штаба сборной. Не нужно забывать, что не так много времени осталось и до чемпионата мира — 2022.

Вполне возможно, Черчесов и сам может попросить об отставке. Может быть, у него у самого уже не осталось желания работать. Бывает такая опустошенность, когда кажется, что все делаешь правильно, а результата нет. Достаточно неприятное поражение случилось от Дании, но и украинцы не думали, что проиграют Австрии», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, по итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее Вячеслав Грозный заявил, что считает ошибку Зобнина на Евро результатом лимита на легионеров.