Ветеран ЦСКА назвал главную причину провала сборной России на Евро

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин назвал основную причину неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020.

«Опоздали с омоложением сборной. Было понятно, что защитники уступают в скорости, впереди практически ничего не можем создать. Ну какими исполнителями могут быть Жирков, Кудряшов, Семенов, тот же Джикия? Этот состав был давно отыгран. Нет у Джикии большой скорости, хороший бегунок от него спокойно убежит. Класс у него есть, в каких-то матчах он будет полезен за счет опыта и интеллекта, но я говорю по большому счету.

Команда средняя у нас, без суперзвезд. Нет агрессии в атаке, играем от обороны, рассчитываем на «стандарты». На протяжении всего времени Черчесов не поменял свою систему, все знают, как он играет — в пять защитников. Все осторожно, без риска. Он подобрал под эту схему своих игроков, а новых побоялся, — приводит слова Масалитина РИА «Новости».

Напомним, по итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее Валерий Масалитин заявил, что наш футбол — больной, опустили ниже плинтуса.