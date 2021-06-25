Украинский журналист заявил, что у России была сложнее группа, чем у Украины на Евро

Украинский спортивный журналист Артем Франков оценил выступление сборных России и Украины на чемпионате Европы — 2020.

«У России была более сложная группа. Но вы все-таки свое недобрали. Надо было еще несколько мячей забить Финляндии и уж точно не пропускать третий гол от бельгийцев, которые уже вполсилы играли. В таком случае россияне не дергалась бы в концовке против датской сборной.

Украина сильнее России? Я не мыслю сейчас такими категориями. Возможно, мы посильнее, но, пока не сыграем друг с другом, все эти разговоры — фантазии и абстракция», — приводит слова журналиста «СЭ»,

Также Франков добавил, что если сравнить наши группы по рейтингу, то получается, что Бельгия сильнее Нидерландов, а Дания выше Австрии. В свою очередь, Финляндия точно не слабее Македонии.

На чемпионате Европы — 2020, который в настоящее время проходит в 11 городах континента, сборная России заняла четвертое место в группе B и вылетела с турнира. Команда Украины стала третьей в квартете C и стала одной из четырех команд, которым удалось с третьей строчки пробиться в плей-офф Евро-2020.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Украины.