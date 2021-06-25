Боярский заявил, что Дзюба — лучший футболист в сборной России

Народный артист РСФС Михаил Боярский прокомментировал попадание нападающего национальной команды Артема Дзюбы в список 100 лучших игроков группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Совершенно заслуженно. Артем выполнял большой объем работы. Помимо забитого пенальти, он был очень полезен. Он оттягивает на себя большое количество защитников. Хорошо, что это заметили иностранные эксперты. Это приятно. Дзюба — лучший футболист в сборной России, — приводит слова артиста «СЭ».

Напомним, по итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее сообщалось, что два футболиста сборной России вошли в топ-100 игроков Евро-2020.