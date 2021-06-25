Экс-игрок «Анжи» рассказал, как его однажды в Махачкале гомофобно оскорбили

Экс-футболист махачкалинского «Анжи» болгарин Тодор Тимонов вспомнил случай, когда у него могли возникнуть неприятности в столице Дагестана.

«Вышел погулять в город – а у меня на тот момент были длинные волосы, еще надел модные очки. Плюс у меня много татуировок на руках.

Иду по центру Махачкалы и вдруг рядом со мной тормозит «Мерседес» S-класса. Опускается окно и я слышу в свой адрес: «Ты, ##### (гомофобное оскорбление), что за очки? Как можно?». Страшно не было и до драки не дошло, слегка оскорбили и уехали», – цитирует болгарского футболиста «РБ Спорт».

Тимонов — воспитанник футбольной школы клуба «Ботев» из Пловдива. В феврале 2010 года перешел в российский «Анжи», за который провел 11 матчей. Покинул махачкалинцев в феврале 2011 года.

По окончании карьеры футболиста в 2017 году перешел на должность тренера в пловдивском «Евроколеже».

Ранее Тодор Тимонов заявил, что в Махачкале боялся, что его машину взорвут.