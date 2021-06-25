Шубенков: «Матч ТВ» написал, что я жрал фуросемид и это до сих пор там висит

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков рассказал о своем отношении к «Матч ТВ».

«Много веселого со мной было. Тот же «Матч ТВ». Написали, что я жрал фуросемид. И до сих пор это висит на сайте! Со ссылкой на несколько источников. Перехожу по этим источникам: первый ссылается на какого-то анонимного источника в федерации, а второй – на первый... Красота.

При этом я сам говорил, что никакого фурасемида там и близко не было, но я для них недостаточно серьезный источник. Потом уже и эксперты написали, что это фигня, и теперь вот это известное решение – а у них все висит», — цитирует спортсмена «СЭ».

Также легкоатлет добавил, что теперь будет бойкотировать «Матч ТВ». Как минимум пока они не уберут это.

В декабре 2020 года в СМИ появилась информация, что в пробе спортсмена обнаружен запрещенный препарат фуросемид. 22 июня Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) сообщил, что в анализах легкоатлета была найдена низкая концентрация мочегонного средства ацетазоламида.

Шубенков завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года в Пекине на дистанции 110 м с барьерами с новым рекордом России (12,98). Также он является трехкратным победителем первенств Европы.

Ранее сообщалось, что министр спорта России Олег Матыцин надеется, что в WADA понимают значение Сергея Шубенкова на мировой арене.