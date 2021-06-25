Беглов заявил, что Евро не повлиял на ухудшение эпидситуации в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал влияние матчей чемпионата Европы — 2020 на эпидемиологическую ситуацию в Северной столице.

«Если бы все наши мероприятия проходили с таким строгим соблюдением правил, мы бы жили иначе. Футбол не виноват, дело в новом штамме», — приводит слова Беглова «Фонтанка».

По информации издания за последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 1 143 новых случая инфицирования коронавирусом, за предшествующие – 1 092 случая.

Напомним, в Санкт-Петербурге сборная России проиграла Бельгии (0:3) и обыграла Финляндию (1:0).

По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 коллектив Станислава Черчесова, набравший три очка, занял последнее место в группе B.

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее ветеран ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что давно надо было менять Станислава Черчесова.