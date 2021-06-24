Федор Емельяненко назовет имя следующего соперника 25 июня

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко 25 июня объявит имя следующего соперника и дату боя, информирует ТАСС.

Свой первый бой Емельяненко провел против Мартина Лазарова 21 мая 2000 года. Россиянин одержал победу, применив удушающий прием.

На счету спортсмена 46 боев, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, еще один поединок признали несостоявшимся. Последний бой он провел 29 декабря 2019 года на турнире Bellator X Rizin, где одержал уверенную победу над американцем Куинтоном Джексоном.

16 мая 2012 года Федор Емельяненко был избран первым президентом созданного Союза смешанных боевых единоборств ММА России. 18 декабря 2016 года был переизбран на второй срок. 21 октября 2018 года покинул пост, но остался почетным президентом и председателем Наблюдательного совета организации.

Ранее глава Bellator Скотт Кокер заявил, что Федор Емельяненко может провести следующий поединок против американца Мэтта Митриона.