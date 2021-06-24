Капитан сборной Финляндии по футболу заявил, что его команда могла обыграть Россию

Тим Спарв, капитан сборной Финляндии по футболу, рассказал, что в матче с Россией финны могли рассчитывать на победу, передает Yle.

«В матче против России мы создавали моменты и должны были набрать как минимум очко, а то и три. У нас был шанс выйти в плей-офф Евро-2020, что должно было стать дополнительной мотивацией для будущих игроков национальной команды», — сказал Спарв.

Напомним, Россия обыграла финнов со счетом 1:0.

Сборная Финляндии заняла третье место в группе В. Финны не смогли выйти в 1/8 финала Евро 2020.

Сборная России также не смогла пробиться в 1/8 финала Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова стартовали на турнире поражением со счетом 0:3 от Бельгии. Затем россияне обыграли финнов 0:1 и перед заключительным матчем групповой стадии имели хорошие шансы на вторую строчку. Однако Россия разгромно проиграла Дании 1:4 и стала последней в группе.

Ранее сообщалось, что в Финляндии зафиксирован рост случаев коронавируса после возвращения болельщиков из России.