В Финляндии зафиксирован рост случаев коронавируса после возвращения болельщиков из России

В Финляндии отмечается рост случаев коронавируса после возвращения в страну болельщиков, которые посетили Евро-2020 в Санкт-Петербурге, передает Reuters.

Отмечается, что на пограничных переходах было зафиксировано около 100 случаев заражения опасной инфекцией, в основном среди вернувшихся фанатов. С тех пор отмечается рост заболевших с 50 до 100 человек.

Сборная Финляндии заняла третье место в группе В. Финны не смогли выйти в 1/8 финала Евро 2020.

Сборная России также не смогла пробиться в 1/8 финала Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова стартовали на турнире поражением со счетом 0:3 от Бельгии. Затем россияне обыграли финнов 0:1 и перед заключительным матчем групповой стадии имели хорошие шансы на вторую строчку. Однако Россия разгромно проиграла Дании 1:4 и стала последней в группе.

Ранее заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал о том, что клубам, которые приедут на матчи с «Краснодаром» и «Сочи», будет необходимо вакцинироваться от коронавируса.