Футболист сборной России Артем Дзюба занял второе место по количеству выигранных единоборств на групповом этапе Евро-2020.

Россиянин выиграл 27 дуэлей. Первое место по данному показателю занимает Юрай Куцка из национальной команды Словакии (29). Замкнул тройку лидеров поляк Камиль Глик (26).

Сборная России не смогла пробиться в 1/8 финала Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова стартовали на турнире поражением со счетом 0:3 от Бельгии. Затем россияне обыграли финнов 0:1 и перед заключительным матчем групповой стадии имели хорошие шансы на вторую строчку. Однако Россия разгромно проиграла Дании 1:4 и стала последней в группе.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков скептически отнесся к идее депутата Госдумы Дмитрия Свищева организовать товарищеский матч между сборными России и Украины. По мнению Колоскова, возможное противостояние будет неизбежно носить политический характер и проблемы во взаимоотношениях двух стран только усугубятся.