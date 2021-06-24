В Крыму заявили о готовности принять матч между сборными Украины и России

Глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что регион готов принять товарищеский матч между сборными России и Украины.

24 июня депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил провести контрольную встречу между национальными командами двух стран.

«Крым готов принять матч России и Украины. Инфраструктура позволит организовать эту встречу. На данный момент игра может пройти на стадионе в Севастополе на 5,5 тыс.», — цитирует Ветоху Sport24.

Президент КФС отметил, что есть россияне, которые поддерживают сборную Украины, точно так же, как украинцы — сборную России.

Также функционер заявил, что футбол всегда сближает народы.

На чемпионате Европы — 2020, который в настоящее время проходит в 11 городах континента, сборная России заняла четвертое место в группе B и вылетела с турнира. Команда Украины стала третьей в квартете C и стала одной из четырех команд, которым удалось с третьей строчки пробиться в плей-офф Евро--2020.

Ранее Свищев заявил, что не видит препятствий для проведения товарищеского матча.