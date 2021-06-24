Посол Швеции пошутил над выходом Украины в плей-офф Евро-2020
Посол Швеции на Украине Тобиас Тайберг опубликовал интернет-мем после выхода коллектива Андрея Шевченко в плей-офф чемпионата Европы — 2020.
Дипломат выложил в Twitter картинку, на которой несколько рабочих смотрят на то, как их коллега выполняет ремонтные работы.
«Всегда рады услужить», — подписал мем Тайберг.
На групповом этапе Евро-2020 украинские футболисты проиграли командам Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1), а также переиграли Македонию (1:0). Сборная заняла третье место в турнирной таблице квартета C.
В 1/8 финала выходят две лучшие команды из каждой группы и четыре из шести лучших третьих мест. Украинцы опередили Словакию и Финляндию по показателю разницы забитых и пропущенных мячей и попали в четверку лучших команд, занявших третьи места в своих группах. При этом, коллективу Шевченко помогла Швеция, которая в заключительном туре вырвала победу над Польшей (3:2).
В первом раунде плей-офф чемпионата Европы — 2020 сборная Украины сыграет с командой Швеции. Встреча пройдет 29 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал футбольной магией выход национальной команды в плей-офф Евро.
Always happy to oblige! pic.twitter.com/mJmomiLADr— Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 23, 2021