Защитника сборной Германии не приняли в полицию из-за разной длины ног

Защитник итальянской «Аталанты» и сборной Германии Робин Гозенс пытался стать полицейским, сообщает отец игрока Хольгер Гозенс. Однако, все его попытки оказались безуспешными из-за того, что у немца одна нога короче другой.

«Он почти стал полицейским. Он провалился при вступлении из-за того, что его ноги отличаются друг от друга по длине. Я сказал: «Ты можешь пойти в полицию в следующем году. Тебе не нужно будет потом говорить, что ты не попробовал»», — цитирует отца игрока SPOX.

Также Хольгер Гозенс отметил, что при этом посоветовал сыну не бросать занятия футболом.

Робин Гозенс в составе сборной Германии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы — 2020 сыграл вничью с венграми (2:2).

Нападающий Адам Салаи открыл счет в начале матча. На 66-й минуте Кай Хаверц сравнял счет, но уже через две минуты Шафер снова вывел сборную Венгрии вперед. На 84-й минуте Леон Горецка снова сделал счет ничейным.

Таким образом, сборная Германии расположилась на второй строчке в группе, оставив позади португальцев и венгров.

Матч обслуживал российский арбитр Сергей Карасев. Игра проходила на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

Чемпионат Европы — 2020. Группа F.

Германия — Венгрия — 2:2

Гол: 0:1 — Салаи, 11; 1:1 — Хаверц, 66; 1:2 — Шафер, 68; 2:2 — Горецка, 84.

Ранее сообщалось, что стали известны все пары 1/8 финала на Евро-2020.