Актер Баринов заявил, что будет болеть за сборную Украины, несмотря на все разговоры

Актер и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал выход сборной Украины в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.

«А за Украину я очень рад! Невзирая ни на что. Игра с Нидерландами мне очень понравилась. И желание, и стремление, и культура паса — все замечательно у сборной Украины. Думаю, они еще и прибавят. Швеция — хорошая команда, но для Украины проходимая. Желаю им удачи! Буду болеть за них, несмотря на все разговоры», — приводит слова Баринова «СЭ».

Также народный артист высказался о проблемах российской сборной.

«Украине повезло, но ведь вышли из группы. А мы нет. Игра нашей сборной не производит никакого впечатления после домашнего чемпионата мира. Какое-то должно быть системное изменение в нашем футболе. Сама организация футбола у нас на низком уровне. Мы видим Премьер-лигу, а что находится за ней?», — сказал Баринов.

Сборная Украины с тремя очками вышла в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, заняв третье место в группе С. Им удалось обыграть только Северную Македонию со счетом 2:1. Также подопечные Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).

Сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0). В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркер», россияне проиграли команде Дании со счетом 1:4.

Ранее экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что Украина была лучше России на Евро.