Депутат заявил, что ему плевать на сборную Украины

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев высказался по поводу игры сборной Украины на Евро-2020 и поделился своим отношением к команде Андрея Шевченко.

«Да мне наплевать на сборную Украины. Я переживаю, что в плей-офф не попала наша команда. Вышли или не вышли — их дело, я сборной Украины никогда не сопереживал. Нахрена мне эта сборная сдалась? Не понимаю такого пристального внимания к этой команде, лично мне абсолютно плевать», — цитирует депутата Sport24.

Политик подчеркнул, что украинская команда ничего не показала в футбольном плане, отметив тот факт, что команда Шевченко набрала, как и Россия, три очка в трех матчах группового этапа.

«Австрия как говно по полю возила сборную Украины в последнем матче. О каком красивом футболе идет речь? Поэтому гордиться тут нечем», — сказал Лебедев.

Ранее экс-главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился мнением о выступлении сборной России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020.