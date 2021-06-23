Баскетболистка Абросимова заявила о финансовой дискриминации между мужскими и женскими видами спорта

Известная баскетболистка, двукратный чемпион Европы, бронзовый призер Олимпиады-2008 Светлана Абросимова высказалась о нападках на российских футболистов, связанных с тем, что они получают большие зарплаты и при этом не показывают достойных результатов. Она подчеркнула, что игроки не теряют мотивацию от больших денег.

«Слишком просто обвинить футболиста или любого другого профессионала в том, что он зарабатывает огромные деньги и теряют мотивацию выступать за сборную. Начнем с того, что ребята, которые играют в сборной, вообще могли от этого отказаться. К сожалению, в баскетболе — и в женском, и в мужском, — есть игроки, которые принимают такие решения и не едут в национальные команды, чтобы не получить травмы, чтобы сохранить себя на следующий сезон или просто чтобы побыть летом с семьей. То, что футболисты там, наоборот, говорит о них хорошо — имея такие огромные зарплаты, они хотят выступать за сборную», — сказала Абросимова «Газете.Ru».

Спортсменка при этом подчеркнула, что в мире существует финансовая дискриминация между мужскими и женскими видами спорта. И это, по ее словам, является проблемой.

«Конечно, существует огромная дискриминация в плане зарплат у мужских и женских видов спорта, на всех уровнях и во всех странах. Я играла и в женской НБА, и много лет играла за сборную России — я знаю зарплаты мужчин и женщин. Мне могут сказать, что мужская НБА как лига зарабатывает в сто раз больше, чем женская. Но есть и другие виды спорта — например, американский женский футбол, который привлекает внимание зрителей намного больше, чем мужской, а зарплаты у них все равно ниже. Поэтому дискриминация присутствует между мужскими и женскими видами спорта», — констатировала Абросимова.

Ранее Светлана Абросимова заявила, что неправильно упрекать российских футболистов.