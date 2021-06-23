Чемпионка Европы считает, что неправильно упрекать российских футболистов

Российская баскетболистка, двукратная чемпионка Европы и бронзовый призер Олимпиады-2008 Светлана Абросимова высказалась о критике в адрес сборной России по футболу после ее провала на Евро-2020. Она отметила, что не стоит обращать внимание на то, что футболисты много зарабатывают: они профессионалы и не нужно их упрекать в том, что они сыграли неудачно.

«Футбол все-таки вид спорта номер один, и понятно, что они много зарабатывают. Обвинять их в том, что они плохо сыграли, мне кажется, неправильно, я никогда не буду обвинять спортсменов в том, что они не выложились. Дзюба очень хорошо сказал и всем все объяснил», — сказала Абросимова «Газете.Ru».

Вместе с тем, знаменитая спортсменка подчеркнула, что в мировом спорте, в том числе в футболе, существует неравное отношение к мужским и женским командам.

«Единственное, что меня расстраивает, когда я вижу, что параллельно идет женский Евробаскет, и девочки играют пять игр за семь дней, включая четвертьфинал, а у мальчиков три игры за девять дней — вот тут у меня уже вопросы. К тому, что это не просто неуважение к спортсменам — их ставят под угрозу, растет риск получения травм. У нас одна девочка порвала крестообразную связку практически на ровном месте. Потому что, когда проводишь такие важные игры каждый день, это просто неправильно. А ребята, здоровые мужики в расцвете сил играют меньше матчей. Это несправедливо, и этого не должно быть. И мужчин расслабляет играть так редко, это тоже не очень хорошо», — заключила Абросимова.

Сборная России по футболу на Евро-2020 заняла последнее место в группе. В заключительном матче группового этапа наша национальная команда разгромно проиграла датчанам 1:4.

Ранее сообщалось, что экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев поддержал Зобнина после ошибки на Евро-2020.