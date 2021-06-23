Отец вратаря Сафонова рассказал о состоянии сына после вылета с Евро-2020

Евгений Сафонов, отец вратаря сборной России Матвея Сафонова рассказал о моральном состоянии сына после вылета с чемпионата Европы — 2020.

«Я с ним общался после матча. Какое состояние у Матвея? У него всё нормально. Про футбол мы с ним не разговариваем. Конечно, было неприятно смотреть на четыре пропущенных мяча. Команда была физически не готова, поэтому и показала такую игру», — цитирует отца голкипера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России заняла последнее место в группе B, одержав одну победу в трех матчах.

Антон Шунин поехал на турнир в качестве основного вратаря национальной команды, но после поражения от сборной Бельгии (0:3) в стартовом матче группового этапа остался в запасе. В матчах со сборными Финляндии и Дании Матвей Сафонов занимал место в воротах с первых минут. Молодой вратарь отстоял на ноль в матче с финнами (1:0) и пропустил четыре гола от датчан (1:4).

Ранее Максим Деменко заявил, что Сафонова закалит поражение от Дании на Евро-2020.