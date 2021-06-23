Защитник «Динамо» Ордец признался, что еще не видел такого таланта, как Захарян

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец рассказал о молодых футболистах команды. В частности, он высказался о полузащитнике Арсене Захаряне. Ордец отметил, что не хочет перехваливать его, но при этом признал, что раньше такого таланта не видел.

«Я не люблю хвалить молодых ребят, потому что может быть разная реакция. Кто-то понимает, а кто-то может нос задрать, подумать, что он все может, я с таким уже сталкивался раньше. У нас есть не только Захарян, но и, например, Константин Тюкавин. И скажу так: если они продолжат работать так, как работают сейчас, то их ждет большое будущее. Впрочем, не могу не признать, что такого таланта, как Захарян, я еще не видел. У меня есть друзья на Украине, я общаюсь с ними, они тоже меня про него спрашивают, и я им говорил то же самое. Этот талант нужно развивать и работать», — сказал Ордец «Газете.Ru».

17-летний Захарян дебютировал за основную команду «Динамо» в ноябре 2020 года. За это время он провел 13 матчей в РПЛ и забил в них три мяча. Благодаря своим ярким выступлениям он получил вызов в сборную России на Евро-2020, но не попал в итоговую заявку из-за болезни.

Ранее Иван Ордец пожелал здоровья полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену.