Украинский защитник «Динамо» Ордец раскрыл секрет успеха Зинченко в «Манчестер Сити»

Защитник московского «Динамо» Иван Ордец в интервью «Газете.Ru» поделился мнением об игре своего соотечественника Александра Зинченко, который раньше выступал за «Уфу» в Российской премьер-лиге (РПЛ), а теперь играет на позиции защитника в «Манчестер Сити».

«С Зинченко я бываю на связи, иногда списываемся. Спрашиваю у него про Английскую премьер-лигу, это мой любимый чемпионат.

Феномен Зинченко, на мой взгляд, заключается в том, что он очень работоспособный парень со светлой головой. Он правильно думает и уже обрел уверенность.

В первом сезоне, когда что-то не получалось, он не опускал головы, терпел. В таких ситуациях нельзя обижаться, потому что делаешь хуже только себе. Упорство и работа — главное, что ему помогло остаться в Англии. А потом и игра пришла.

Все прекрасно видели, как он в последнее время выступал за «Сити» и за сборную — спокойно, без запары, без лишних потерь мяча. Упомяну, кстати, и Руслана Малиновского, который выдал великолепный сезон в Италии», — сказал защитник «Динамо».

Ранее Ордец рассказал, как другой украинский игрок Ярослав Ракицкий поздравил его с переходом в «Динамо».