Продажа алкоголя на спортивных объектах во время ОИ-2020 будет запрещена

Продажа алкогольной продукции на спортивных объектах во время Олимпийских игр в Токио будет запрещена, в том числе зрителям не разрешат проносить крепкие напитки с собой, сообщает ТАСС.

По словам главы оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото, один из спонсоров Олимпиады — японская пивоваренная компания Asahi — согласился с таким решением.

Ранее организаторы рассчитывали разрешить продажу алкогольных напитков, но изменили свое решение после критики со стороны оппозиционных партий Японии, медицинских специалистов, а также негативной реакции населения страны.

Также стало известно, что зрители с температурой тела выше 37,5 не будут допущены на спортивные объекты. Будут запрещены громкие разговоры и выкрики, а также аплодисменты.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее лидер Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано призвал отменить или перенести Игры в Токио.