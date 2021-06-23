Боец MMA Вагабов задержан после драки в Махачкале

Боец смешанного стиля (MMA) Ислам Вагабов задержан сотрудниками правоохранительных органов Дагестана после драки, произошедшей в Махачкале.

«8 июня 2021 года в городской отдел полиции поступило сообщение, что ранее, в 16:10 в столице республики на улице М. Ярагского 30-летний местный житель с соучастником в ходе возникшего скандала нанесли телесные повреждения 36-летнему жителю Махачкалы. Один из участников был задержан в тот же день, второго — бойца ММА Вагабова — полиция разыскивала. Сегодня он задержан», - приводит слова руководителя пресс-службы МВД Дагестана Гаяны Гариевой ТАСС.

Видео драки было опубликовано 11 июня на YouTube-канале «Новости Дагестана». На кадрах видно, как молодой человек на повышенных тонах разговаривает с мужчиной, а затем начинает избивать оппонента. Свидетели драки оттащили спортсмена, однако потом он вновь нападает на мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, по предварительной версии, пострадавшим является племянник бывшего главы Дагестана Муху Алиева.

Получивший травмы 36-летний мужчина находится в больнице, хотя ранее сообщалось, что пострадавший скончался после госпитализации.