Футболист ЦСКА Влашич признан лучшим игроком матча Евро Хорватия — Шотландия

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 против команды Шотландии, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча, прошедшая в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», завершилась со счетом 3:1 в пользу балканской команды. Влашич провел на поле 76 минут и стал автором первого забитого мяча в матче. Также в составе победителей отличились Лука Модрич и Иван Перишич. У проигравшей команды гол в активе Каллума Макгрегора.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Благодаря победе сборная Хорватии набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы D. Шотландия с одним результативным баллом расположилась на последней, четвертой, строчке.

Первое место в квартете заняла сборная Англии (7), а команда Чехии (4) обеспечила себе выход в плей-офф с третьей позиции.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич вернулся в штаб сборной Хорватии.