Хорватия обыграла Шотландию в матче Евро-2020 и вышла в плей-офф

Сборная Хорватии обыграла Шотландию в заключительном туре группы D Евро-2020.

Встреча завершилась со счетом 3:1. На 17-й минуте поединка Никола Влашич открыл счет в матче. За три минуты до конца первого тайма Каллум Макгрегор восстановил равновесие. Лука Модрич вывел свою команду вперед на 62-й минуте, а Иван Перишич установил окончательный счет на табло.

Хорватия вышла в плей-офф турнира, а Шотландия покинула Евро.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, что По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0). В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4.

Чемпионат Европы — 2020. Группа D

Хорватия — Шотландия — 3:1

Голы: 1:0 — Влашич, 17; 1:1 — Макгрегор, 42; 2:1 — Модрич, 62; 3:1 — Перишич, 77.

Ранее Венгрия добилась сенсационной ничьей с Францией в матче Евро-2020.