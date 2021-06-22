Хорватия обыграла Шотландию в матче Евро-2020 и вышла в плей-офф
Сборная Хорватии обыграла Шотландию в заключительном туре группы D Евро-2020.
Встреча завершилась со счетом 3:1. На 17-й минуте поединка Никола Влашич открыл счет в матче. За три минуты до конца первого тайма Каллум Макгрегор восстановил равновесие. Лука Модрич вывел свою команду вперед на 62-й минуте, а Иван Перишич установил окончательный счет на табло.
Хорватия вышла в плей-офф турнира, а Шотландия покинула Евро.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Напомним, что По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0). В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4.
Чемпионат Европы — 2020. Группа D
Хорватия — Шотландия — 3:1
Голы: 1:0 — Влашич, 17; 1:1 — Макгрегор, 42; 2:1 — Модрич, 62; 3:1 — Перишич, 77.
Ранее Венгрия добилась сенсационной ничьей с Францией в матче Евро-2020.