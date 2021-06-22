Лещенко назвал «безрадостным зрелищем» игру сборной России на Евро

Певец Лев Лещенко высказался о выступлении сборной России на футбольном Евро-2020. После поражения от Дании (1:4) команда Станислава Черчесова заняла четвертое место в группе и покинула турнир.

«Результат сборной России на этом Евро — провал. По-моему, это самое неприличной поражение на чемпионатах Европы за все время, что я болею. К сожалению, у нас страдает исполнительское мастерство. Это было безрадостное зрелище», — сказал народный артист «Газете.Ru».

Он также выразил мнение, что тренерским штабом на турнире были допущены «явные просчеты». Одним из них Лещенко назвал выбор вратаря — после первого матча с бельгийцами (0:3) место Антона Шунина занял Матвей Сафонов.

«Я не специалист, но, на мой взгляд, были допущены явные просчеты. Например, в отношении вратаря. Убежден, что должен был стоять Антон Шунин. И, конечно, пора уже начинать играть в какую-то иную систему нападения: эти сплошные навесы уже просто раздражают», — заключил певец.

На Евро-2020 сборная России выиграла всего один матч (у финнов с минимальным счетом) и потерпела два разгромных поражения. В последний раз отечественная команда выходила в плей-офф чемпионатов Европы в 2008 году.