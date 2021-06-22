Дзюба объяснил поражение сборной России от Дании слабой психологией

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о причинах поражения от команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Встреча, прошедшая в Копенгагене на стадионе «Паркен», завершилась поражением коллектива Станислава Черчесова со счетом 1:4. Капитан команды стал автором единственного гола в составе сборной России.

«Нельзя на таком уровне так пропускать, так себя убивать. Психология у нас очень слабая, не умеем под давлением играть. Такая атмосфера прекрасная, все вроде получается, тут же начинаем трястись, начинаем шарахаться, паниковать», — приводит слова Дзюбы пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter.

По мнению форварда, разница между европейским футболом и российским заключается в том, что в Европе игроки получают удовольствие от игры.

«Они играют, сражаются. Мы спотыкаемся, падаем, сами себе привозим», — сказал Дзюба.

Ранее бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о поражении сборной России в матче с командой Дании.