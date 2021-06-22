Бывший игрок сборной СССР о России на Евро: бездарные люди, что от них требовать

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Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев высказался после поражения национальной команды от датчан (1:4) на чемпионате Европы — 2020.

«Позор! Это же только одно расстройство для всей России! Им плевать на все! Со своими «бабками», со своими деньгами! Дзюба в год три миллиона евро — что ему расстраиваться?

Не умеют они играть в футбол. Бездарные люди. Что от них требовать? Это пэтэушники. А у Дании играют мастера, которые окончили институты», — приводит слова Пономарева Rusfootball.

В составе победителей забитыми мячами отметились Миккель Дамсгард, Юссуф Поульсен, Андерс Кристенсен и Йоахим Мехле. У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Дзюба, реализовавший пенальти на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку и вылетели из турнира.

Сборная Дании, в свою очередь, по итогам группового этапа заняла вторую строчку и вышла в 1/8 финала континентального первенства.

Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Россия — Дания — 1:4.

Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.

Ранее Андрей Аршавин сравнил игру Артема Дзюбы в Российской премьер-лиге и в матче с Данией на Евро.