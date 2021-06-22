Дзюба сказал, что команда хотела помочь Зобнину после ошибки в матче с Данией

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Капитан сборной России Артем Дзюба высказался о результативной ошибке полузащитника Романа Зобнина в матче Россия — Дании (1:4) на чемпионате Европы — 2020.

«Второй гол немножко надломил, но мы хотели помочь Зобе. Он извинился, и в раздевалке ему, понятно, было неприятно. Зоба — боец сам по себе. Так ошибиться может каждый.

Когда мы гол забили, появился шанс. Был такой момент, начали подходить, и, к сожалению, пропускаем такой сумасшедший гол с 40 метров. Сафон перед этим три раза тащит подряд, и мы все равно пропускаем, начинаем разваливаться. Любой выбив у них, и мы сразу падаем, спотыкаемся. На таком уровне нельзя спотыкаться и падать», — приводит слова форварда «Матч ТВ».

В составе победителей забитыми мячами отметились Миккель Дамсгард, Юссуф Поульсен, Андерс Кристенсен и Йоахим Мехле.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Дзюба, реализовавший пенальти на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку.

Сборная Дании, в свою очередь, по итогам группового этапа заняла вторую строчку и вышла в 1/8 финала континентального первенства.

Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Россия — Дания — 1:4.

Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.

Ранее экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что Станислав Черчесов должен тренировать вратарей, а не сборную.