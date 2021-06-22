Главный тренер сборной Финляндии заявил, что он горд опередить Россию в группе на Евро

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Главный тренер сборной Финляндии Марку Канерва высказался после поражения финской сборной от Бельгии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Очень горд, что мы оставили Россию позади в группе. Не думаю, что многие поверили бы в это до начала турнира. Рад, что Дания на втором месте — они это заслужили», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась уверенной победой «красных дьяволов» со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку и голкипер финской команды Лукаш Градецки.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этого успеха подопечные Роберто Мартинеса набрали девять очков из девяти возможных и сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице группы В.

Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Финляндия — Бельгия — 0:2.

Голы: 0:1 — Градецки, 74 (аг), 0:2 — Лукаку, 81;

Ранее сообщалось, что сборная России вылетела с Евро-2020.