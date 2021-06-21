Украина нанесла всего один удар в створ ворот в матче с Австрией
Сборная Украины уступила национальной команде Австрии в матче третьего тура чемпионата Европы 2020 года.
Встреча прошла в Бухаресте на Национальном стадионе и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 1:0.
Подопечные Андрея Шевченко по ходу всей игры смогли нанести лишь один удар в створ ворот — его автором стал Николай Шапаренко. Отметим, что во второй сорокапятиминутке украинцы ни разу не смогли потревожить владения Даниэля Бахманна. Всего в сторону ворот желто-синие пробили пять раз.
Австрийцы же нанесли 19 ударов по воротам своих оппонентов, пять из которых пришлись в створ.
Добавим, что украинские футболисты с тремя баллами сохранили за собой третью позицию в данном квартете.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что опубликованы стартовые составы сборной России и сборной Дании на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат Европы — 2020. Группа С
Украина — Австрия — 0:1.
Голы: 0:1 — Баумгартнер, 21.