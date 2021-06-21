Украина нанесла всего один удар в створ ворот в матче с Австрией

Сборная Украины уступила национальной команде Австрии в матче третьего тура чемпионата Европы 2020 года.

Встреча прошла в Бухаресте на Национальном стадионе и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 1:0.

Подопечные Андрея Шевченко по ходу всей игры смогли нанести лишь один удар в створ ворот — его автором стал Николай Шапаренко. Отметим, что во второй сорокапятиминутке украинцы ни разу не смогли потревожить владения Даниэля Бахманна. Всего в сторону ворот желто-синие пробили пять раз.

Австрийцы же нанесли 19 ударов по воротам своих оппонентов, пять из которых пришлись в створ.

Добавим, что украинские футболисты с тремя баллами сохранили за собой третью позицию в данном квартете.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что опубликованы стартовые составы сборной России и сборной Дании на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года.

Чемпионат Европы — 2020. Группа С

Украина — Австрия — 0:1.

Голы: 0:1 — Баумгартнер, 21.