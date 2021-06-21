Дворкович: «Игра с датчанами будет очень сложной»

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Европы по футболу — 2020 между сборными России и Дании.

«Буду болеть за сборную России. Надеюсь, что наша команда выйдет из группы в независимости от результата матча с Данией. Если, конечно, не будет поражения. Игра с датчанами будет очень сложной. Это очень сильная команда. Думаю, даже если датчане не выйдут из группы, они захотят громко хлопнуть дверью. С другой стороны, наши ребята уже должны были сыграться, так что я верю в положительный исход этой встречи», — сказал Дворкович Sport24.

Сборная России после двух игр набрала три очка. За поражением от Бельгии со счетом 0:3 последовала победа над финнами 1:0. На данный момент наша команда идет на втором месте в турнирной таблице, набрав одинаковое количество очков с Финляндией и опережая ее по дополнительным показателям. У Дании пока ноль баллов, но если она победит Россию, наша команда может остаться за бортом турнира. В свою очередь, российским игрокам должно хватить и ничьей для выхода в плей-офф.

Матч между сборными Дании и России состоится в понедельник, 21 июня, в Копенгагене. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Дании.