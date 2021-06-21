Экс-игрок «Динамо» считает, что психологически сборная России не уступит датчанам

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Нападающий сборной России Артем Дзюба Нападающий сборной России Артем Дзюба
Нападающий сборной России Артем Дзюба
Reuters

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин, ныне возглавляющий подмосковный «Олимп-Долгопрудный», прокомментировал условия, в которых сборной России предстоит провести заключительный матч группового этапа Евро-2020 против Дании. В выездном матче наша команда останется без поддержки болельщиков. Кроме того, накануне встречи датские футболисты позволили себе резкие высказывания в отношении сборной России, что также не осталось без внимания.

«Я считаю, что именно в этой игре кто будет психологически лучше готов, тот и победит. И тренерский штаб наверняка над этим работает, и сами футболисты понимают. Как не раз показывала практика, когда в нашу команду меньше всего верят, тогда она и демонстрирует свои лучшие качества. Это, наверное, черта русского характера: когда прижмут к стенке, мы показываем все, на что способны. В плане психологии мы не должны уступить», — сказал Точилин «Газете.Ru».

Матч между сборными России и Дании пройдет в понедельник, 21 июня, в Копенгагене. Российские болельщики не смогут поддержать нашу национальную команду — датские власти запретили им въезд на территорию страны. Официально это объяснили ограничениями, связанными с пандемией коронавирусной инфекции. При этом датские любители футбола смогут попасть на трибуны.

Ранее депутат Госдумы Игорь Лебедев поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Европы по футболу — 2020 между сборными России и Дании.