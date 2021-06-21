Бывший украинский боксер заявил, что с удовольствием бы употреблял допинг

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик заявил, что принимал бы допинг, если бы умел скрывать наличие запрещенных препаратов в своем организме.

«Я не знаю на самом деле, почему так происходит. Кто-то банально просто дурачок — решил попробовать на авось. За кого-то закрывают вопросы.

Я не знаю, как это делать. Сейчас уже, спустя два года, смогу говорить как есть. Я бы с удовольствием жрал какой-то допинг, если бы у меня в команде был тот, кто бы понимал, как это скрыть.

Посмотрите на тяжей, на того же Джошуа — эти вены размером с большой палец, видимо, на хлебе и воде выросли. Кстати, у них допинг никогда не находят. А если находят, то он попал из «Макдональдса» или еще откуда-то», — рассказал украинский боксер в интервью, выложенном в инстаграме boxingtime.ua.

Свой последний поединок 33-летний Гвоздик провел в октябре прошлого года, в объединительном бою уступив нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву и лишившись тем самым титула WBC. Всего на профессиональном ринге украинец выиграл 17 из 18 боев.

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