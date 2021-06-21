Россия штрафами оплатит призовые легкоатлетов на ближайших ЧМ

На двух ближайших чемпионатах мира по легкой атлетике будут увеличены призовые для спортсменов. Дополнительные деньги будут взяты из уплаченных Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) штрафов.

«Я очень заинтересован, чтобы эти деньги были возвращены в руки чистых спортсменов. Последние полтора года для спортсменов были довольно тяжелыми. Когда мы получили деньги от Российской Федерации, я решил, что их действительно нужно использовать. Я не хотел, чтобы их просто поместили в резерв», — передает France 24 слова президента Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьяна Коу.

$ 2 млн из штрафов, уплаченных Всероссийской федерацией легкой атлетики выделены для увеличения призовых легкоатлетов чемпионатах мира в Юджине 2022 и в Будапеште 2023.

Ранее стало известно, что легкоатлеты из Чувашии Станислав Серов, Кирилл Григорьев, Марсель Шагалиев и Аркадий Николаев дисквалифицированы на два года по причине нарушения антидопинговых правил.