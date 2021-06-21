Россиянин Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг.

Лидерство в общем зачете сохранил Новак Джокович. Второе место в списке занимает россиянин Даниил Медведев, замыкает первую тройку испанец Рафаэль Надаль. Андрей Рублев остался на седьмом месте.

Россиянин Аслан Карацев сохранил 24-ю позицию, Карен Хачанов опустился на две строчки ниже — теперь он 29-й в рейтинге.

Рейтинг ATP от 21 июня:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 053

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8 630

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7 980

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 7 425

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7 305

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6 120

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 4 815

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 4 468

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2 905…

24 (24). Аслан Карацев — 2 304…

29 (27). Карен Хачанов (оба — Россия) — 1 965.

Ранее сообщалось, что решающие матчи Уимблдона пройдут при полных трибунах.