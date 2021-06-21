«Вегас» обыграл «Монреаль» и сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли

В четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 2:1 и сравнялся в серии плей-офф – 2-2.

Счет открыли в конце второго периода хозяева -— отличился Пол Байрон. В третьем периоде Брейден Макнэбб сравнял счет, попутно установив рекорд НХЛ. Его гол стал для защитников «Вегаса» седьмым в плей-офф НХЛ. Таким образом, «Вегас» повторил рекорд «Эдмонтон Ойлерз» (1987 год), «Питтсбург Пингвинз» (1991 год), «Вашингтон Кэпиталз» (1994 год) и «Бостон Брюинз» (2019 год).

Решающую шайбу в матче в овертайма забросил Николя Руа.

В предыдущих матчах серии «Голден Найтс» побеждал со 4:1, а «Канадиенс» дважды выигрывали со счетом 3:2.

Пятый матч полуфинальной серии пройдет 23 июня.

Плей-офф НХЛ. 1/2 финала. Четвертый матч.

«Монреаль Канадиенс» — «Вегас Голден Найтс» — 1:2ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: 1:0 — Байрон (Судзуки) – 38:55' (5x5)

1:1 — Макнэбб (Карлссон, Теодор) – 50:37' (5x5)

1:2 — Руа (Пасиоретти, Так) – 61:18' (5x5).

Ранее сообщалось, что «Монреаль» обыграл «Вегас» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.