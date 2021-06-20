Экс-тренер «Зенита» не видит причин, по которым сборная России должна добиваться успеха

Бывший тренер петербургского «Зенита» Вячеслав Мельников высказался об игре сборной на Евро-2020.

«С Бельгией не очень внятно играли. С финнами — на равных. Наши клубы ничем себя не проявили на международной арене. За границей играет один Миранчук. Еще Черышев вечно больной. С чего сборная должна добиваться успехов?» — передает слова Мельникова «Спорт день за днем».

Сборная России продолжает готовиться к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене. Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Во 2-м туре россияне одолели команду Финляндии со счетом 1:0 и поднялись на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Стартовали подопечные Станислава Черчесова с разгромного поражения от Бельгии со счетом 0:3.

Датчане в первом туре проиграли Финляндии (0:1), а затем уступили Бельгии (1:2).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча Евро-2020 между сборными России и Дании.